Зірка "Фантастичної четвірки" Кейт Мара вдруге стала мамою

39-річна американська акторка Кейт Мара тиждень тому народила сина, ім'я якого ще не збирається розкривати. Вперше щасливу матусю з малюком побачили репортери, але зараз вона сама зізналась про поповнення у сім'ї.

Батьком малюка став 36-річний актор Джеймі Белл, який також зіграв у "Фантастичній четвірці". Про вагітність його дружини стало відомо у липні 2022 року.

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На першому фото сина можна побачити крихітні ніжки хлопчика, які визирають з-під яскравої ковдри.

Тиждень тому народила малюка. Ось його ніжки,

– написала Кейт.

Зазначимо, що про свій особливий стан акторка повідомила дуже цікавим способом: вона влітку опублікувала знімок папараці, де крокує разом з чоловіком на світський захід, підписавши: "На цьому фото нас троє".

Нагадаємо, що свою першу дитину, доньку, Кейт народила у 2019 році. Що цікаво, про народження доньки жінка повідомляла так само, як і про хлопчика: "Пару тижнів тому у нас народилася дитина. Ось її ніжки". Також у її чоловіка вже є син Джек від першого шлюбу з Еван Рейчел Вуд.

Варто додати, що голлівудська пара познайомилися на зйомках фільму "Фантастична четвірка" у 2015 році, де вони виконали другорядні ролі. Вже через два роки пара одружилась. Кейт та Джеймі ведуть досить закритий спосіб життя від громадськості, тому рідко діляться особистим на публіку.