Після 18 років шлюбу: дружина Кевіна Костнера подала на розлучення з чоловіком

Американський актор Кевін Костнер розлучається з дружиною після 18 років шлюбу. Дизайнерка Крістін Баумгартнер подала на розлучення.

Американський актор та лауреат Оскара Кевін Костнер та його дружина, дизайнерка сумочок, розлучаються. Інформацію підтвердив представник знаменитості.

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Кевін Костнер розлучається з дружиною

Ініціаторкою розлучення стала дружина актора – дизайнерка сумочок Крістін Баумгартнер. Вона подала документи до суду.

З великим сумом з'ясувалося, що обставини поза його контролем призвели до того, що містеру Костнеру довелося брати участь у позові про розірвання шлюбу. Ми просимо поважати конфіденційність його, Крістін і їхніх дітей, поки вони переживають цей важкий час,

– повідомив представник Кевіна Костнера.



Кевін Костнер з дружиною / Фото з інстаграму актора

Що відомо про шлюб Кевіна Костнера

Вперше актор одружився з Сідні Сільвою у 1978 році та пробув у шлюбі 16 років.

Його шлюб з Крістін Баумгартнер був другим для актора. Пара зустрічалась шість років та одружилась у вересні 2004 році. У зіркового подружжя народилося троє дітей: 15-річний син Кейден, 14-річний син Хейс та 12-річна донька Грейс.

Від попередніх стосунків у Кевіна народилось четверо дітей: доньки Енні та Лілі та сини Джо та Ліам.

Ще у листопаді минулого року Кевін з теплом відгукувався про дружину.