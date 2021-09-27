Кеті Перрі показала фігуру через рік після пологів: фото з райського відпочинку

Американська співачка Кеті Перрі більше року тому народила донечку Дейзі від Орланду Блума. Але вона досі не наважувалась демонструвати фігуру у купальнику, за винятком, хіба що, папараці, які таємно її фотографували.

Тепер зірка показала, як змінилось її тіло після пологів 26 серпня 2020 року. Жінка помітно схудла, а її талія виглядає стрункою та підтягнутою. Фанати зачаровані красою улюбленої артистки.

Дивіться також MamaRika показала фігуру через тиждень після пологів: сміливе фото в білизні

Для знімку Кеті Перрі одягнула суцільний червоний купальник з флористичним принтом, а в руках тримала коктейль. Її волосся мало легке вологе укладання, а за вухом ніжно "виглядала" жовта квітка. Позаду неї виднілись неймовірні морські пейзажі з гір та океану. З локації в інстаграмі стало зрозуміло, що зірка відпочиває на Гавайських островах.



Кеті Перрі на відпочинку на Гаваях / Фото з інстаграму артистки

Схоже, артистка вирушила у подорож без 1-річної дитини, оскільки на усіх кадрах зафіксована в компанії друзів та чоловіка. Схоже, жінка виглядає абсолютно щасливою та відпочилою.



Кеті Перрі на відпочинку на Гаваях / Фото з інстаграму артистки



Кеті Перрі в компанії друзів / Фото з інстаграму співачки

У своєму дописі зірка також прикріпила відео з чоловіком, де катається на байку островом. Вона зазначила, що це їй нагадує кадр з її кліпу 2019 року Harleys In Hawaii.

Кеті Перрі – Harleys In Hawaii: дивитись відео онлайн