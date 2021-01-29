У сексуальній білизні: Кендіс Сванепул позувала на камеру у відвертому образі – фото

Знаменита південноафриканська модель Кендіс Сванепул вкотре розбурхала мережу сексуальним образом. Вона постала перед камерою у відвертій білизні, які підкреслила принади її розкішної фігури.

Джерело: інстаграм Victoria's Secret

"Ангел" Victoria's Secret Кендіс Сванепул є однією з найуспішніших моделей сучасності. Вона не соромиться поставати перед камерою в еротичних фотосесіях та демонструвати оголене тіло багатомільйонній аудиторії прихильників.

Спекотно У відвертій білизні: Кендіс Сванепул розбурхала мережу сексуальним образом – фото

Днями на офіційній сторінці бренду Victoria's Secret вчергове поширили гаряче фото Кендіс. Модель зображена на світлині у сексуальному сітчастому боді чорного кольору з мереживом. Вбрання підкреслило пишний бюст знаменитості та оголило її пружні сідниці.

Без уваги прихильників не залишилася бездоганна фігура Сванепул. Волосся модель забрала назад, лише декілька пасм спадали на обличчя. Макіяж знаменитість зробила легкий, лише підкреслила свою природну красу. Дівчина мило усміхалася, заплющивши очі, та звабливо позувала у цій відвертій білизні.



Кендіс Сванепул у сексуальній білизні / Фото з інстаграму Victoria's Secret