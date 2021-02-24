Кайлі Дженнер вразила апетитними формами в обтислому вбранні: сексуальні кадри

Наймолодша з сімейства Кардашян 23-річна Кайлі Дженнер показала новий сексуальний образ. Світська левиця красувалась перед камерою в обтислій спідниці та зухвалому топі з розрізами, який вигідно підкреслив апетитні груди зірки.

Для звабливої Кайлі Дженнер відсутність світських заходів і червоних доріжок не привід не демонструвати нові фантастичні образи. На задньому дворі розкішного маєтку вона влаштувала гарячу фешн-зйомку, розбурхавши уяву 217-мільйонної аудиторії в інстаграмі.

До теми Сестри Кардашян-Дженнер знялись у відвертих червоних бікіні: провокативні фото та відео 18+

Сексуальний образ Кайлі Дженнер

Бізнесвумен постала перед камерою в напівпрозорому костюмі сірого кольору. На ній обтисла спідниця довжини міді з високою посадкою, яка бездоганно підкреслила тендітну талію. Спокусливий низ вона поєднала з відвертим верхом – коротким топом з розрізами, які оголили плечі, та довгими рукавами. У кадрі Кайлі Дженнер засвітила апетитні форми – від великих грудей і плоского животика до апетитних стегон і струнких ніжок.

Зухвалий образ зірка довершила прозорими босоніжками на шпильці та масивними аксесуарами – кольє-ланцюжком, сережками, браслетом і каблучками. Довге волосся модель розпустила і нанесла макіяж з рожевою помадою. Вона сексуально вигиналась під сонячними променями, хизуючись принадами.

Для перегляду всіх фото та відео гортайте вправо

Спокусливі образи Кайлі Дженнер: