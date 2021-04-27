Кайлі Дженнер випнула пишні груди у відвертому топі: фото зухвалого образу

Американська знаменитість Кайлі Дженнер продовжує розбурхувати уяву шанувальників спокусливими образами. Вона похизувалась новим аутфітом у сміливому топі з вирізами.
Відома американська модель і мільйонерка Кайлі Дженнер опублікувала чергову серію спекотних світлин на особистій сторінці. Вона щоразу приміряє образи з перчинкою, які підкреслюють її принади.
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Образ Кайлі Дженнер
Знаменитість позувала перед об'єктивом в одній з кімнат свого маєтку. Вона постала у довгих білосніжних штанах зі смужками, а також надзвичайно відвертому топі з численними вирізами на грудях та животі. Це дозволило Кайлі похизуватися пишними формами й тендітною талією.
Дженнер доповнила сміливий аутфіт сонцезахисними окулярами зі стильною оправою та пісочною сумочкою. У вухах зірки красувалися масивні сережки-підвіски у вигляді ланцюга.
Модель розпустила пишне волосся та вклала його ніжними хвильками. На обличчі Кайлі Дженнер зробила фірмовий макіяж. Вона підкреслила очі нюдовими тінями й стрілками, а губи підкреслила персиковим блиском. Знаменитість зробила фото дещо розмитими, що додало їм особливості.
Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:
Реакція мережі
Шанувальники Кайлі Дженнер у захопленні від нового сміливого look знаменитості. Вони не стримуються у коментарях та засипають зірку компліментами:
- "Королева Голлівуду";
- "Так гаряче від кожного фото";
- "Сміливо";
- "Це прекрасно";
- "Красуня";
- "Справжній ідеал";
- "Сексуально".