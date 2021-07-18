Кайлі Дженнер випнула пишні груди у рожевому ліфі: гарячий ляльковий образ

Американська знаменитість Кайлі Дженнер поділилась новим спекотним фото з шанувальниками. Зірка позувала у латексних колготах і бюстгальтері, чим завела мережу.

Американська модель та підприємиця Кайлі Дженнер анонсувала запуск нової лінії її б'юті-бренду Kylie Cosmetics сміливою фотосесією. Вона розбурхала уяву шанувальників та заразом підігріла цікавість до косметики свого бренду.

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Гаряче фото Кайлі Дженнер

У новій фотосесії знаменитість приміряла яскравий ляльковий образ. Вона постала перед камерою на рожевому тлі у вбранні такого самого кольору. Кайлі Дженнер приміряла колготки з латексу та еротичний бюстгальтер, що підкреслював пишні груди.

Зірка впевнено позувала, тримаючи руки на талії. Свій образ вона доповнила ніжно-рожевими сережками-кільцями та масивними каблучками. Привертав увагу й розкішний манікюр.

Особливістю аутфіту Кайлі Дженнер стала зачіска з асиметричним чубчиком. Ймовірно, модель просто приміряла стильну перуку з чорним прямим волоссям. На обличчі вона зробила не менш вишуканий макіяж. Світська левиця підкреслила очі рожевими тінями й стрілками, щоки – рум'янами, а губи нафарбувала нюдовим блиском.



Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер