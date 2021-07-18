Кайли Дженнер выпятила пышную грудь в розовом лифе: горячий кукольный образ

Американская знаменитость Кайли Дженнер поделилась новым горячим фото с поклонниками. Звезда позировала в латексных колготках и бюстгальтере, чем завела сеть.

Американская модель и предпринимательница Кайли Дженнер анонсировала запуск новой линии ее бьюти-бренда Kylie Cosmetics смелой фотосессией. Она взбудоражила воображение поклонников и заодно подогрела интерес к косметике своего бренда.

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Горячее фото Кайли Дженнер

В новой фотосессии знаменитость примеряла яркий кукольный образ. Она предстала перед камерой на розовом фоне в наряде такого же цвета. Кайли Дженнер примеряла колготки из латекса и эротический бюстгальтер, который подчеркивал пышную грудь.

Звезда уверенно позировала, держа руки на талии. Свой образ она дополнила нежно-розовыми серьгами-кольцами и массивными кольцами. Привлекал внимание и роскошный маникюр.

Особенностью аутфита Кайли Дженнер стала прическа с асимметричной челкой. Вероятно, модель просто примерила стильный парик с черными прямыми волосами. На лице она сделала не менее изысканный макияж. Светская львица подчеркнула глаза розовыми тенями и стрелками, щеки – румянами, а губы накрасила нюдовим блеском.



Кайли Дженнер / Фото с инстаграма Кайли Дженнер