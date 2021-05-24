Кайлі Дженнер випнула пишні груди в чорному комбінезоні: фото 18+

Світська левиця Кайлі Дженнер невпинно розбурхує мережу провокативними кадрами. Вона поширила серію сексуальних світлин, на яких зображена у чорному комбінезоні з глибоким декольте і без бюстгальтера.

Кайлі Дженнер вкотре довела, що є однією з найсексуальніших дівчат в сучасному шоу-бізнесі. Вона завжди виглядає бездоганно, вміє підкреслити принади розкішної фігури та демонструє смак в одязі.

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Відвертий look Кайлі Дженнер

Представниця телесімейства Кардашян-Дженнер є іконою стилю для мільйонів прихильниць у різних куточках планети. На нових фото Кайлі постала перед камерою в обтислому комбінезоні чорного кольору. Вбрання мало надзвичайно глибокий виріз та гарно оголило пишний бюст зірки.

Також увагу привертає те, що Кайлі не одягнула бюстгальтер. Довге розкішне волосся модель вклала в красиві локони, а на обличчі зробила фірмовий макіяж у коричневих відтінках з матовою помадою на губах. Серед аксесуарів образ Кайлі доповнювали вишукані сережки та каблучка.

Знаменитість завжди приділяє особливу увагу манікюру. Цього разу вона зробила гостру форму довгих нігтів й нанесла на них лак чорного кольору. Дженнер позувала, демонструючи сексуальність свого тіла.

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