Кайли Дженнер выпятила пышную грудь в черном комбинезоне: фото 18+

Светская львица Кайли Дженнер постоянно будоражит сеть провокационными кадрами. Она опубликовала серию сексуальных фотографий, на которых изображена в черном комбинезоне с глубоким декольте и без бюстгальтера.

Кайли Дженнер в очередной раз доказала, что является одной из самых сексуальных девушек в современном шоу-бизнесе. Она всегда выглядит безупречно, умеет подчеркнуть прелести роскошной фигуры и демонстрирует вкус в одежде.

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Откровенный look Кайли Дженнер

Представительница телесемейства Кардашян-Дженнер является иконой стиля для миллионов поклонниц в разных уголках планеты. На новых фото Кайли предстала перед камерой в обтягивающем комбинезоне черного цвета. Наряд имел чрезвычайно глубокий вырез и красиво обнажил пышный бюст звезды.

Также внимание привлекает то, что Кайли не надела бюстгальтер. Длинные роскошные волосы модель уложила в красивые локоны, а на лице сделала фирменный макияж в коричневых оттенках с матовой помадой на губах. Среди аксессуаров образ Кайли дополняли изысканные серьги и кольцо.

Знаменитость всегда уделяет особое внимание маникюру. На этот раз она сделала острую форму длинных ногтей и нанесла на них лак черного цвета. Дженнер позировала, демонстрируя сексуальность своего тела.

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