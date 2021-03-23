Кайлі Дженнер жорстко розкритикували за її прохання допомогти візажисту з операцією

Американська мільйонерка та блогерка Кайлі Дженнер 22 березня звернулась до фанатів в інстаграмі, аби ті допомогли з коштами на операцію для візажиста Семюеля Рауда. Чоловік потерпів в ДТП і родичі відкрили для нього рахунок на краудфандинговій платформі GoFundMe. Але такий вчинок дівчини прийшовся до душі не всім фанатам.

Прохання Кайлі Дженнер розлютило інстаграм-користувачів через просту причину – на їхню думку, вона цілком могла оплатити операцію візажисту, оскільки вона володіє статками у 900 мільйонів доларів.

До слова Вже не "роман": 8-річна блогерка Мілана видалила відверті фото з 13-річним хлопцем

Прошу всіх помолитися за Сема, який потрапив в аварію минулими вихідними. Переходьте за посиланням на краудфандингову кампанію його сім'ї,

– написала у своїх інстаграм-сторіз зірка і одразу віддалась критиці.



Кайлі Дженнер попросила допомоги візажисту / Фото The Sun

Інсайдер видання Page Six поділився, що коли Кайлі вперше побачила рахунок GoFundMe, вже було зібрано 6 тисяч доларів із 10, які були необхідні. Тому вона пожертвувала 5 тисяч доларів, відтак сума зборів значно покращилась. Але коли ж Кайлі опублікувала про рахунок в себе на інстаграм-сторінці, збори різко зросли – тепер сім'я візажиста просила не 10 тисяч доларів, а 120. Оскільки Кайлі "привернула багато уваги" до збору коштів, пожертвування блогерки, на думку соцмереж, виглядало дешевим. У твіттері посипались звинувачення у адресу Кайлі:

"Відкрий-но одну зі своїх сумок Birkin і припини просити нас, бідняків, скидатися для твого візажиста."

"Те, що Кайлі Дженнер, будучи мільйонером, має нахабство просити пожертви для своїх друзів-візажистів на екстрену операцію, – багато про неї говорить."

"Я можу назвати мільярд причин, чому вона повинна заплатити сама."

Реакція Кайлі на звинувачення

Згідно з виданням Forbes , статки Кайлі Дженнер оцінюють у 900 мільйонів доларів.

Кайлі Дженнер відреагувала на критику у своїх інстаграм-сторіз і розповіла, що Семюель – не її візажист, хоча кілька років тому вона з ним співпрацювала. Коли ж вона дізналась про аварію, в яку він потрапив, вона подзвонила до його рідних аби все дізнатись. Відтак, вона оприлюднила рахунок, аби ті, хто мають можливість долучитись до пожертвувань – зробили це.

"Я не знаю, як все це так заплуталося, але сім'я Семюеля Рауда дуже вдячна за всі пожертвування, молитви і любов до Сема. Всі, хто знають мене, знають теж, що я роблю всі речі від щирого серця і намагаюсь допомогти, як тільки можу", – наголосила Кайлі.



Реакція Кайлі Дженнер на звинувачення в мережі / Скриншот з інстаграм-сторіз Дженнер



Реакція Кайлі Дженнер на звинувачення в мережі / Скриншот з інстаграм-сторіз Дженнер

Наразі на платформі GoFundMe на операцію для візажиста Семюеля Рауда зібрано 100 тисяч доларів із 120.