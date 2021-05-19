Кайлі Дженнер посвітила глибоким декольте в пухнастому боді: спокусливе фото

Зірка реаліті-шоу та світська левиця Кайлі Дженнер знялась в еротичній фотосесії для глянцю. Вона приміряла пухнасте яскраве боді та розбурхала уяву шанувальників.

Американська знаменитість та підприємиця Кайлі Дженнер потішила фоловерів новим спекотним кадром. Вона знає, як найкраще підкреслити свої принади, а тому завжди отримує компліменти у свій бік.

Гаряче Тіна Кароль показала спокусливу фігуру у відвертому вбранні

Еротичне фото Кайлі Дженнер

Світську левицю сфотографували з верхнього ракурсу, що робило фото по-особливому пікантним. Для нової зйомки зірка приміряла жовте пухнасте боді на довгий рукав, що підкреслювало бездоганну фігуру. Кайлі Дженнер не пропустила нагоди й похизуватися глибоким декольте та пишними стегнами.

Відверте вбрання знаменитість поєднала з ботфортами в тон та у такому самому стилі. Сексуальний образ доповнювали лаконічні сережки-кільця та кілька каблучок.

Довге волосся Кайлі Дженнер розпустила та вклала пишними хвильками. На обличчі модель зробила легкий макіяж з акцентом на природну вроду. Вона підкреслила брови й нафарбувала губи нюдовою помадою.



Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер

Реакція мережі

Шанувальники Кайлі Дженнер залишилися в захваті від її фотографії. Світлина набрала понад 1,5 мільйонів вподобань всього лише за декілька годин. У коментарях натомість безліч компліментів: