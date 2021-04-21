Кайлі Дженнер показала великі груди у спідній білизні: спекотний кадр

Американська знаменитість та мільйонерка Кайлі Дженнер продовжує демонструвати пишні форми на величезну аудиторію. Зірка завела мережу новими фото у спідній білизні.

Відома американська модель та зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" оприлюднила чергову серію еротичних кадрів на особистій сторінці. Кайлі Дженнер добре знає, як підкреслити свої принади й розбурхати аудиторію.

Спекотно Зваблива Кайлі Дженнер засвітила пишні форми в яскравому бікіні: гаряче фото

Гарячі фото Кайлі Дженнер

Цього разу знаменитість позувала у відвертій спідній білизні. Вона зробила спокусливі кадри вдома, в одній з кімнат маєтку. Кайлі Дженнер постала перед камерою у бежевих трусиках та чорному ліфі на тонких бретелях, що вдало підкреслив її пишні груди. Також модель оголила тонку талію, що розбурхало мережу. Спокусливим доповненням look став розкішний манікюр.

Кайлі Дженнер розпустила довге волосся та вклала його ніжними хвилями. На обличчі вона зробила гарний макіяж. Зірка підкреслила очі коричневими тінями й чорними стрілками, а також нафарбувала губи нюдовою матовою помадою.



Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер



Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер