Кайлі Дженнер похизувалась спортивною фігурою в обтислому вбранні

Американська знаменитість Кайлі Дженнер поділилась з шанувальниками серією нових еротичних кадрів. Вона позувала в обтислому спортивному одязі та завела мережу.

Відома американська модель та зірка реаліті "Сімейство Кардашян" опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі серію нових пікантних світлин. Кайлі Дженнер вкотре довела, що є володаркою сексуального тіла.

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Кайлі Дженнер хизується фігурою

Знаменитість зробила кілька знімків у дзеркалі. Вона позувала у лавандовому спортивному костюмі, що складався з обтислого кроп-топа з відвертим декольте та лосин.

Кайлі Дженнер зняла свої форми зблизька, демонструючи тонку талію. На одному з фото зірка відтягнула лосини та показала підтягнутий живіт.

Модель та підприємиця розпустила волосся та вклала його ніжними хвильками. На обличчі вона майже не робила макіяж, тож зачарувала природною красою.

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