Кайлі Дженнер похизувалась глибоким декольте у в'язаному топі: пікантне фото

Мільйонерка Кайлі Дженнер розбурхала уяву шанувальників новим спекотним кадром. Зірка не соромиться демонструвати пишні форми на величезну аудиторію.

Американська знаменитість та модель Кайлі Дженнер у своєму блозі оприлюднила новий кадр. Вона показала спокусливий образ та завела мережу.

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Гаряче фото Кайлі Дженнер

Мільйонерка влаштувала фотосесію у приватному літаку. Вона звабливо позувала на кріслі, де були вишиті її ініціали – KJ. Кайлі Дженнер постала перед об'єктивом у в'язаному костюмі, що складався з широких штанів та кофтинки з надзвичайно відвертим декольте. Топ зав'язувався під пишними грудьми тонкою мотузкою немов корсет та підкреслював пишні форми.

Зверху модель накинула молочний жакет, що додав пікантному образові вишуканості. Відверте вбрання Кайлі поєднала з білими сабо на високих підборах. Аутфіт доповнювала чорна сумочка з крокодилячої шкіри, масивні сережки-підвіски та золота каблучка на вказівному пальці.

Довге пишне волосся Дженнер розпустила та вклала пляжними хвилями. На обличчі знаменитість зробила фірмовий макіяж. Вона підкреслила очі нюдовими тінями та нафарбувала губи ліловою матовою помадою.



Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер



Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер

Еротична фотосесія Кайлі Дженнер звабила шанувальників. Враження від образу вони написали в коментарях: