Катя Осадча оголосила збір на житло для родини, яка опікується 10 дітьми-сиротами

Телеведуча започаткувала проєкт "Дім для дітей", що покликаний допомагати дитячим будинкам сімейного типу з житлом, яке вони втратили під час війни. Першим став ДБСТ Целухіних із Луганщини, у яких війна забрала не лише дім, а й батька.

Родина Целухіних із Луганщини – особлива родина. Маючи своїх двох дітей, подружжя Ірини та Віталія взяло під опіку Руслана та його старшу сестричку Юлю. Згодом пара прихистила ще дітей, і родина розрослася до будинку сімейного типу. Зараз під опікою Целухіних десять дітей-сиріт, віком від чотирьох до шістнадцяти років. Точніше кажучи, під опікою Ірини. Бо її чоловік загинув у березні, намагаючись після чергових обстрілів погасити від пожежі їхній дім.

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Уже покійний Віталій вирішив не евакуюватися, а залишатися та оберігати їхнє житло у Рубіжному. Подружжя завжди мріяло про великий будинок, у якому лунатиме дитячий сміх. І він був у них, допоки росія не прийшла "визволити" українців. Так діти із будинку сімейного типу Целухіних уже вдруге втратили і дім, і батька.

Пані Ірина абсолютно стійко і не покладаючи рук рятує своїх дітей. Рятує морально та фізично. Вона є абсолютним взірцем української жінки на війні. Втративши чоловіка та будинок і маючи під опікою десятьох дітей-сиріт, пані Ірина не здається. З неї хочеться брати приклад. Почувши її історію, познайомившись особисто, у мене не було жодних вагань, що нам потрібно допомогти родині Целухіних, зробити для них максимум,

– розповіла Катя Осадча.

Катя Осадча з пані Іриною / Фото пресслужби

У свій день народження, 12 вересня, Катерина оголосила великий збір у 3,2 мільйона гривень. На зібрані кошти телеведуча разом із благодійним фондом "Твоя опора" мають намір придбати для Целухіних будинок на Івано-Франківщині, куди вони евакуювалися.

"Громада області та волонтери багато зробили для родини – привезли їм одяг, техніку, щоби діти могли навчатися. Бо Целухіні виїжджали з кількома рюкзачками і подекуди у них навіть змінних штанів не було. Також родині надали житло, але воно всього 44 квадратних метрів. Десятеро дітей-сиріт, мама, її рідна донька та старенький дідусь там ледве поміщаються. Але найгірше, що там старенькі двері та вікна, які пропускають холод, і немає опалення. Наш фонд дуже вдячний Катерині Осадчій за таку ініціативу і дуже хоче допомогти зібрати на будинок для родини. Бо попереду зима, і діти повинні бути захищеними", – сказала засновниця "Твоєї опори" Валерія Татарчук.

Каті Осадчої та фонду "Твоя Опора" і допомогти дитячому будинку сімейного типу Целухіних можна за посиланням

Катя Осадча та родина Целухіних / Фото пресслужби