Катя Осадча захопила ніжним образом у сукні з принтом: фото з лаштунків "Голосу країни"

Успішна українська телеведуча Катя Осадча поділилась яскравим фото з лаштунків шоу "Голос країни-11". Вона приміряла розкішну сукню з квітковим принтом та декольте.

У неділю, 11 квітня, відбувся 12 випуск відомого вокального шоу "Голос країни". Його ведуча Катя Осадча незмінно зачарувала публіку новим look. Зірка оприлюднила фото образу на особистій сторінці.

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Образ Каті Осадчої

Знаменитість постала перед камерою у витонченому та елегантному аутфіті, що чудово підійде для світських виходів весною. Катя Осадча приміряла білу мінісукню з рожевим квітковим принтом, об'ємними рукавами та шлейфом по боках. Зірка похизувалась стрункою фігурою та відвертим декольте.

Вбрання телеведуча поєднала зі сріблястими босоніжками на невисоких підборах. Розкішний образ доповнювали масивні сережки-підвіски, каблучка, кілька браслетів на руках та тонкий ланцюжок на шиї.

Катя Осадча розпустила волосся та вклала його пишними локонами, які зачесала на один бік. На обличчі вона зробила гарний макіяж. Зірка нафарбувала повіки темними тінями, а губи підкреслила бежевою помадою.



Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Шанувальників зачарував новий аутфіт телезірки. Своїми враженнями вони поділилися в коментарях: