Катя Осадча зачарувала стильним образом в Одесі: фото в синьому костюмі

Вагітна телеведуча Катя Осадча разом із чоловіком Юрієм Горбуновим вихідні провела в Одесі. Там вона постала перед камерою в стильних аутфітах. Для однієї з прогулянок знаменитість обрала костюм темно-синього кольору з принтом у білий горошок.

Представники українського шоу-бізнесу активно діляться в соціальних мережах світлинами з літніх відпусток. Зірки мандрують Україною та світом. Відоме подружжя Осадчої та Горбунова влітку також постійно подорожує.

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Стильний look Каті Осадчої

Вихідні в червні пара провела в сонячній Одесі. Для прогулянки красивим містом Осадча обрала стильний костюм темно-синього кольору в піжамному стилі. Вбрання складалося з подовженої блузки, що застібалася на ґудзики, та широких штанів. Особливого шарму додав принт у білий горошок.

Костюмі Катя поєднала з трендовими білими босоніжками. Серед аксесуарів доповнила образ сонцезахисними окулярами та актуальним намистом. Волосся ведуча зібрала в акуратний хвіст, а на обличчя не наносила косметику. Вона добре відпочила перед насиченим робочим тижнем.

"Прекрасний одеський день!", – написала Осадча в дописі під фото.

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Раніше Катя оприлюднила знімки з прогулянки Ланжероном. Вона сфотографувалася поблизу культової пам'ятки міста – "Будинку сонця". Осадча постала перед камерою в блакитно-білій картатій сукні з оголеними плечима.