Катя Осадча та Юрій Горбунов здійснили мрію 5-річного сина за 11 тисяч гривень

У п'ятницю, 18 лютого, сину зіркового подружжя виповнилося 5 років. Іван хотів політати над Києвом на гелікоптері, а Катя Осадча та Юрій Горбунов вирішили здійснити його мрію з нагоди дня народження.

На чуттєвих привітаннях у мережі та гучній дитячій вечірці в стилі "Щенячого патруля" подарунки для хлопчика не закінчилися. На вихідних Катя Осадча та Юрій Горбунов повели сина на вертолітний майданчик, щоб утрьох політати на гелікоптері над похмурим Києвом.

До теми Катя Осадча та Юрій Горбунов влаштували вечірку з нагоди 5-річчя сина: яскраві кадри

Іван мріяв політати на гелікоптері і до дня народження мрія здійснилася,

– похизувалася Катя Осадча.

Так, зіркова сім'я замовила вертолітну екскурсію над мостами столиці. На офіційному сайті компанії її вартість для трьох пасажирів становить 11 570 гривень. Однак, ймовірно, мрію Івана подружжя здійснило по бартеру, адже активно рекламувало політ у своїх соцмережах.

Для активного сімейного вікенду Катя Осадча обрала комфортний і стильний повсякденний образ – білий в'язаний светр, джинси, кросівки, кепку та стьобану куртку карамельного відтінку.