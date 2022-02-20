Катя Осадча та Юрій Горбунов влаштували вечірку з нагоди 5-річчя сина: яскраві кадри

Українські телеведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов гучно відсвяткували день народження сина. Вони влаштували вечірку у стилі улюбленого мультсеріалу Івана.

Українське зіркове подружжя – Катя Осадча та Юрій Горбунов 18 лютого святкували день народження сина Івана. Вже наступного дня зіркові батьки влаштували вечірку.

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Катя Осадча та Юрій Горбунов на дні народженні сина

Шоумен та ведуча організували святкування у стилі улюбленого мультсеріалу Івана – "Щенячий патруль". Зала була прикрашена стилізованою фотозоною з написом "Івасику – 5" та кульками.

На вечірці аніматори розважали не тільки дітей, але й дорослих. Також на святкуванні був яскравий кенді-бар у стилі мультфільму.

Серед гостей на свято традиційно завітали Потап з Настею Каменських та інші друзі й близькі ведучих.

Дитячі свята – улюблені свята,

– поділилась Катя Осадча.

Вечірка на 5-річчя сина Осадчої й Горбунова / Фото з інстаграм-сторіз зірок