Катя Осадча та Юрій Горбунов розповіли про Україну на Каннському кінофестивалі: фото подружжя

Ведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов у складі української делегації виступили на Каннському фестивалі. Туди вони поїхали, щоб розповісти про війну в Україні, привернути увагу до злочинів Росії, які та чинить на нашій землі.

Цього року міжнародні фестивалі та інші заходи є можливістю для України привернути увагу світу до війни, злочинів Росії в Україні, всіх тих жахів, які чинять окупанти на нашій землі. Каннський кінофестиваль також є чудовою можливістю для цього.

Дивіться також У супермаркеті о 9 ранку: Катя Осадча вперше розповіла й показала, як для неї почалася війна

Катя Осадча та Юрій Горбунов виступили в Каннах

Ведучий, продюсер та актор Юрій Горбунов у складі офіційної делегації Державної агенції з кінематографа як член національної ради, виступив у Каннах. А його дружина Катя Осадча долучилася до ведення благодійного вечора та збору грошей на підтримку українських кінематографістів, які зараз на фронті. Вдалося зібрати 1,5 мільйона гривень і цей збір продовжується.

Катерина наголосила, що Франція є серед тих країн, де про війну в Україні потрібно кричати особливо голосно, адже поконвічну любов французів до російської культури зараз можна побачити в тому, що вони надають слово російській пропаганді.

Попри всі відмови росіянам в присутності на цьогорічному фестивалі, для Серєбренікова зробили виняток, а він на пресконференції заявив, що російські солдати також потребують співчуття і підтримки, світ має пожаліти вбивць, ґвалтівників і мародерів,

– емоційно висловилася Осадча.

Зараз велике значення має кожне інтерв'ю міжнародній пресі, кожна розмова з представниками медіа, культури тощо. Ми не можемо допустити того, щоб в Європі думали, що "не все так однозначно". Наш ворог саме так прагне зробити.

Катя Осадча та Юрій Горбунов у Каннах / Фото з інстаграму ведучої

Ведуча постала перед публікою в довгій білій сукні, а її коханий – в чорному смокінгу. В обох біля серця були значки у вигляді українського прапора. Образ Катерини довершили сережки у вигляді калини від українського бренду Bevza.