Катя Осадча та Юрій Горбунов позували у Львові: романтичні фото подружжя

Знамените подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова вихідні провело у Львові. Пара відвідала Leopolis Jazz Fest 2021, де зробила декілька романтичних кадрів. Вагітна ведуча вкотре зачарувала ніжним образом.

У Львові відгримів X ювілейний фестиваль Leopolis Jazz Fest. Знаменитості з різних куточків України зібралися у стародавньому місті, щоб насолодитися грою світових зірок джазу. Каття Осадча та Юрій Горбунов також не могли оминути увагою цю подію.

До теми Осадча, Горбунов та KAZKA: зірки на фестивалі Leopolis Jazz Fest 2021

Подружжя прилетіло до Львова на декілька днів. Телеведуча не лише з радістю відвідала концерти, а й зняла сюжети з зірковими гостями фестивалю для програми "Світське життя". Звісно, що значну увагу приділила своєму образу.

Ніжний look Каті Осадчої

Осадча позувала на камеру разом із коханим. Вона постала перед об'єктивом у довгій білій сукні з вирізом на нозі та рюшами на рукавах і знизу. Поверх накинула піджак в тон. Поєднала таке вбрання з чорно-білим взуттям на низькій підошві.

Волосся Катерина зібрала в елегантний пучок ззаду, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями та чорними стрілками на повіках і нюдовим блиском на губах.



Юрій Горбунов і Катя Осадча на Leopolis Jazz Fest / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Юрій Горбунов на фотографіях зображений в світлих джинсах, білій сорочці та синьому піджаку. Поєднав такий look зі стильним взуттям темно-синього кольору.



Юрій Горбунов і Катя Осадча на Leopolis Jazz Fest / Фото з інстаграму Каті Осадчої