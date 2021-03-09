Катя Осадча вразила вишуканим образом у чорній мінісукні: фото

Успішна українська телеведуча Катя Осадча опублікувала нову світлину в блозі. Вона продемонструвала надзвичайно вишуканий образ у чорній мінісукні та з новою зачіскою.

Відома українська телеведуча Катя Осадча активно розвиває інстаграм-блог та часто публікує там фото. Вона поділилась, що перебувала на ще одному заході у свято 8 Березня.

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Образ Каті Осадчої

Для виходу телезірка обрала незвичний, але вишуканий look. Вона позувала перед камерою у чорній мінісукні з пишними довгими рукавами й декольте. Чорні колготи підкреслили стрункі ноги знаменитості, а широкий, але непомітний пояс, – тендітну талію.

Таке вбрання Катя Осадча вирішила поєднати з туфлями в тон на високих підборах та застібці, з прозорим бантиком-прикрасою. Зірка доповнила образ аксесуарами: довгим перлинним намистом і срібними сережками-підвісками з камінцями.

Катя Осадча постала перед об'єктивом з оригінальною зачіскою. Вона зібрала волосся ззаду та вклала його хвилями. Телеведуча завершила аутфіт розкішним макіяжем. Зірка ідеально вирівняла тон обличчя, нафарбувала очі коричневими блискучими тінями й злегка підкреслила губи рожевою помадою.



Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої



Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Шанувальників підкорив такий образ телезірки. Свої враження від фото вони написали в коментарях: