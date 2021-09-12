Катя Осадча святкує день народження: Потап і Каменських до сліз розчулили ведучу – відео

У неділю, 12 вересня, Каті Осадчій виповнюється 38 років. Зіркові друзі Потап і Настя Каменських з самого ранку особисто привітали іменинницю. Їхній сюрприз розчулив її до сліз.

На 38-річчя Катя Осадча чекала з нетерпінням, відклавши навіть зйомки та світські виходи. Так, першим, хто привітав ведучу з днем народження, став чоловік Юрій Горбунов. Уже традиційно опівночі він вручив дружині улюблені лілії та троянди.

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"Перші квіти", – підписала Катя Осадча фото з ніжним букетом від шоумена.

Катя Осадча святкує день народження / Фото з інстаграм-сторіс ведучої

Кохану Юрій Горбунов привітав і в особистому інстаграм-профілі.

"Моя дорога Катрусю! Таких, як ти, на світі не буває! Нехай кожен твій день в житті буде наповнений позитивними емоціями та щастям! Дякую тобі за любов, за синів, за ніжність і довіру! Люблю тебе безмежно! З Днем народження", – проникливо написав ведучий, доповнивши пост спільними фото з архівів.

Катя Осадча з Юрієм Горбуновим / Фото з інстаграму шоумена

Катя Осадча з Юрієм Горбуновим / Фото з інстаграму шоумена

Сюрприз Потапа і Насті Каменських для Каті Осадчої

Наступними після Юрія Горбунова іменинницю особисто привітали зірковий кум Потап з дружиною Настею Каменських і подруга Ірина Ковальчук – співвласниця івент-агенції Ultra Promotion. Подружжя, яке живе по сусідству, та бізнеследі завітали в будинок Осадчої з велетенським букетом і заспівали "Многая літа".

Сюрприз довів знаменитість до сліз. Після бурхливих емоцій ведуча запросила гостей на сніданок. Друзів вона пригощала святковим тортом, червоною ікрою та сирами.

Катя Осадча з друзями в день народження / Фото з інстаграм-сторіс ведучої

Потап і Настя Каменських зробили сюрприз Каті Осадчій: дивіться відео онлайн