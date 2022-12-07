Горбунов чуттєво привітав свою дружину з Днем ангела: рідкісне фото, де Катя усміхається

Українська телеведуча Катерина Осадча 7 грудня святкує День ангела. Аби втішити свою дружину, Юрій Горбунов опублікував миле привітання, до якого приєднались інші українці.

Зважаючи на трагічні події в Україні та напружену роботу з пошуку зниклих, Катерина Осадча рідко усміхається на камеру. Вона неодноразово зізнавалась у мережі, що її життєві орієнтири й цінності дуже змінились з 24 лютого.

До слова З Днем ангела Катерини: неймовірні картинки-привітання з іменинами

Аби підняти настрій рідній людині, Горбунов написав зворушливе привітання в інстаграмі:

З Днем янгола, моя красуне! З Днем Катерини! Нехай янгол-охоронець завжди тебе оберігає і буде поруч з тобою!! А щира усмішка не сходить з твого обличчя! Зі святом вас, Катрусі!! Бережіть себе!! І нехай перемога настане якомога швидше!!

– написав ведучий та прикріпив фото дружини.



Катерина Осадча святкує День ангела 7 грудня / Фото з інстаграму Горбунова

Читайте також День ангела Катерини 2022: теплі привітання у віршах, прозі та смс

Осадча вже відреагувала на привітання чоловіка і написала: "Дякую, любий". Зокрема вона опублікувала в мережі власне привітання своїм тезкам, згадавши також про майбутню перемогу України.

Катерини, Катрусі, Катрі, Касі, тезки. З Днем ангела, красуні! Берегині і бешкетниці, господині і послідовні працівниці і разом з цим – творчі натури. Будьте щасливі в моменті. Привітали одна одну і пішли далі виборювати перемогу. Відмічайте і вітайте в коментарях своїх Катрусь,

– написала жінка.

У коментарях її ще раз привітав чоловік, а також Потап та Даша Астаф'єва. Для святкового фото Катя обрала сорочку з вишитими орнаментами від Indposhiv.



Катя Осадча привітала Катрусь з Днем ангела у мережі / Фото з інстаграму ведучої