Катя Осадча з сином відпочиває в Туреччині: фото

Українська телеведуча Катя Осадча з молодшим сином Іваном відпочиває в Туреччині. Вони вдвох насолоджуються відпусткою на березі моря та в басейні.

Спершу зіркова матуся відпочивала разом із сином та чоловіком Юрієм Горбуновим. Але через декілька днів у Туреччині ведучому довелося повернутися в Україну, оскільки заплановано багато зйомок. А Катя з Іваном продовжили насолоджуватися сонячними днями біля моря.

Дивіться також Катя Осадча на відпочинку: які купальники одягає майбутня матуся

Катя Осадча з сином у Туреччині

Ведуча оприлюднила на особистій сторінці в інстаграмі фото, де зображена з маленьким Іваном у басейні. Вони ніжно обіймали й цілували один одного. Позаду Каті та Івана є багато красивих рослин, які додали фотографії атмосферності.

Мамине щастя! Так швидко росте, скоро мама буде не дуже потрібна, треба ловити моменти,

– написала ведуча під фото.



Вагітна Катя Осадча з сином у Туреччині / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Вагітна Осадча готується до поповнення в сім'ї й отримує задоволення від кожного моменту цього особливого стану. Цього літа вона вже неодноразово побувала біля моря, що корисно для майбутньої матусі.