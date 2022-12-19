"Попри все": Катя Осадча прикрасила ялинку з Горбуновим і синами – атмосферне відео

Українська ведуча Катя Осадча висловила свою думку про святкування Нового року та Різдва. Вона пояснила, що хоче подарувати дітям свято - тому днями прикрасила ялинку з чоловіком і дітьми

Українська телеведуча Катя Осадча опублікувала зворушливе відео на особистій сторінці. Вона показала, як прикрасила ялинку до свят разом з Юрієм Горбуновим та синами.

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Осадча з чоловіком і дітьми прикрасили ялинку

Катя Осадча показала затишне сімейне відео, на якому всі члени родини прикрашають новорічну ялинку – і Юрій Горбунов, і старший син Іван, і молодший Данило.

Ялинці бути, попри все! Миколаю бути, попри все! Перемозі бути! Встигли до Миколая прикрасити ялинку напередодні й на пару годин занурилися в мирне життя. Нашим дітям, попри все, Миколай приніс подарунки під подушку, різку не приніс… різку з вбивчим зарядом поніс в Кремль, сподіваюсь,

– поділилась Катя Осадча.

Як Осадча з сім'єю прикрасила ялинку: відео

Осадча про свята

Напередодні Катя Осадча публікувала допис про новорічні та різдвяні свята. Адже люди мають щодо цього різні думки.

Нові тривоги взагалі наводять на бажання скасувати все. Було багато суперечок з приводу ялинки в Києві, але в Бучі прикрашена ялинка стала символом відродженням, в Харкові головну ялинку прикрасили на станції метро і вона символ незламного міста,

– писала ведуча.

Зірка додавала, що дуже хоче повернутися в мирний час, але зараз усвідомлення всього жаху не поєднується зі святковим настроєм. Однак вона вирішила, що свято в неї вдома точно буде – принаймні, для дітей.

"Для них важливо мати радощі в цей час. Звичайно, ми не зможемо святкувати так, як це було в минулих роках та і немає на це бажання, але ми все одно можемо знайти способи зробити його особливим для наших діток, тому плани на ці вихідні наступні: прикрасити ялинку, підготуватись до Миколая і бути разом".