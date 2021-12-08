Катя Осадча пригадала, як брала участь у танцювальному шоу: чи повернеться зірка на паркет

Мало хто знає, що колись Катя Осадча також була учасницею танцювального проєкту. Але вийти на паркет "Танців з зірками" телеведуча не погоджується.

12 років тому, у 2009 році, українська телеведуча Катя Осадча була учасницею другого сезону шоу "Танцюю для тебе". Вона пригадала цей досвід і зізналась, чи взяла б участь у танцювальному проєкті знову.

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Катя Осадча про участь у танцювальному шоу

За словами телеведучої, вона отримала непростий досвід, а тому більше не хоче повертатися на паркет.

Я завжди говорю, що ті, хто брав участь у танцювальних проєктах, вони, швидше за все, ніколи більше не повертаються. Або це Наталя Могилевська,

– з гумором відповіла зірка.

Катя Осадча додала, що участь у танцювальних проєктах всім дається непросто. Це як фізична, так і емоційна напруга. Зокрема, ведуча потерпала через, на її думку, несправедливу критику від суддів.

"Ніхто не повертається, бо це надзвичайно складно. І коли ти дивишся, ти не можеш зрозуміти, як це всередині. Поки ти своїм тілом не витанцюєш все, не заробиш травми, не переживеш ті нерви, не переживеш оцінки та коментарі суддів, іноді несправедливі", – додала знаменитість.

, цього року Катя Осадча взяла участь у "Танцях з зірками" як ведуча зіркового балкона у суперфіналі. Вона намагалась підбадьорювати кожну пару. Однак за лаштунками зізналась, що найбільше вболівала за Ольгу Харлан та Дмитра Дікусара.

Додамо, що Катя Осадча неспроста пригадала Наталю Могилевську, яка й справді кілька разів була на проєкті "Танці з зірками".