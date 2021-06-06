Катя Осадча показала рідкісне фото зі старшим сином: кадр з випускного вечора

Якщо молодший син Каті Осадчої зрідка з'являється в соціальних мережах зіркової мами, то старший – майже ніколи. Однак з нагоди випускного вечора ведуча показала нові фото з первістком Іллею та захопила схожістю з ним.

18-річний син Каті Осадчої від першого шлюбу з депутатом Олегом Поліщуком закінчив міжнародну школу Kyiv International School. Для випускників влаштували урочисту церемонію вручення дипломів, на якій вони постали в мантіях і капелюхах-конфедератках.

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Попри напружений графік і зйомки Катя Осадча підтримала Іллю на випускному вечорі. Вона не стримувала сліз, а після торжества зробила кілька фото зі старшим сином-красунчиком, який схожий на неї, як дві краплі води!

Мій випускник. Ніби тільки в мене був випускний, а вже в Іллі. Ніби тільки йшли в перший клас, а вже Ілля – майбутній студент! Ілля, нехай доросле життя буде легким і щасливим, а я завжди поруч,

– з любов'ю написала Катя Осадча.

Катя Осадча зі старшим сином / Фото з інстаграму ведучої

Катя Осадча зі старшим сином / Фото з інстаграму ведучої

Від публічних привітань не втримався і Юрій Горбунов. "Браво! Іллюшо, вітаємо! Ти великий молодець", – написав шоумен, звернувшись до пасинка.

Зауважимо, влітку минулого року Катя Осадча вперше показала чоловіка та двох синів разом. Тоді зіркова сім'я у повному складі відпочивала в Туреччині. Щоправда, Іллю завжди фотографували зі спини. Як пояснювала сама ведуча, хлопець не хоче бути публічним.

Старший син Каті Осадчої Ілля / Фото з інстаграму ведучої

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Додамо, зіркові друзі Каті Осадчої теж не скупилися на компліменти та захоплювалися її старшим сином-випускником: