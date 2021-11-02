Катя Осадча позувала у вбранні від Андре Тана: фото з заміського маєтку

2 листопада 2021 , 16:01
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Джерело:

інстаграм Каті Осадчої

Українська телеведуча Катя Осадча нещодавно презентувала колекцію одягу в колаборації з Андре Таном. Зірка зробила декілька кадрів у вбранні від модельєра на подвір'ї власного заміського маєтку.

Катя Осадча обожнює ніжні кольори в гардеробі. У повсякденному житті вона надає перевагу комфортному одягу 

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Осінній образ Каті Осадчої

Днями телеведуча поширювала фотографії з Німеччини, а тепер показала знімки, які зробила в котеджному містечку під Києвом. Катерина одягнула сукню бежевого кольору з принтом у вигляді білих квітів. Вбрання нижче колін і на тонких бретелях актуальне для теплої осінньої погоди. Однак якщо поверх одягнути теплий светр, як це зробила Осадча, то можна прогулятися й у прохолодний день. 

Одяг телеведуча поєднала зі стильними білими черевиками. Волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж у натуральних відтінках, який лише підкреслив її природну вроду. Серед прикрас аутфіт довершили лаконічні ланцюжки. 

Сонячними фото і голими плечима на фото відганяю мряку за вікном,
– підписала знімки Катерина. 


Катя Осадча в одязі від Андре Тана / Фото з інстаграму ведучої


Катя Осадча в одязі від Андре Тана / Фото з інстаграму ведучої


Катя Осадча в одязі від Андре Тана / Фото з інстаграму ведучої


Катя Осадча в одязі від Андре Тана / Фото з інстаграму ведучої

Прихильники знаменитості не залишають без уваги її публікації. І ці кадри також зібрали багато компліментів у коментарях. 

  • "Ви неймовірні!"
  • "Гарні фото!"
  • "Неймовірно ніжна колекція!"
  • "Катю, ви дуже гарна!"
Переглянути, як пройшла презентація нової колекції Андре Тана та Каті Осадчої – Timeless можна за посиланням
Автор: Христина Кобак