Катя Осадча позувала у вбранні від Андре Тана: фото з заміського маєтку
Джерело:інстаграм Каті Осадчої
Українська телеведуча Катя Осадча нещодавно презентувала колекцію одягу в колаборації з Андре Таном. Зірка зробила декілька кадрів у вбранні від модельєра на подвір'ї власного заміського маєтку.
Катя Осадча обожнює ніжні кольори в гардеробі. У повсякденному житті вона надає перевагу комфортному одягу
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Осінній образ Каті Осадчої
Днями телеведуча поширювала фотографії з Німеччини, а тепер показала знімки, які зробила в котеджному містечку під Києвом. Катерина одягнула сукню бежевого кольору з принтом у вигляді білих квітів. Вбрання нижче колін і на тонких бретелях актуальне для теплої осінньої погоди. Однак якщо поверх одягнути теплий светр, як це зробила Осадча, то можна прогулятися й у прохолодний день.
Одяг телеведуча поєднала зі стильними білими черевиками. Волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж у натуральних відтінках, який лише підкреслив її природну вроду. Серед прикрас аутфіт довершили лаконічні ланцюжки.
Сонячними фото і голими плечима на фото відганяю мряку за вікном,
– підписала знімки Катерина.
Катя Осадча в одязі від Андре Тана / Фото з інстаграму ведучої
Катя Осадча в одязі від Андре Тана / Фото з інстаграму ведучої
Катя Осадча в одязі від Андре Тана / Фото з інстаграму ведучої
Катя Осадча в одязі від Андре Тана / Фото з інстаграму ведучої
Прихильники знаменитості не залишають без уваги її публікації. І ці кадри також зібрали багато компліментів у коментарях.
- "Ви неймовірні!"
- "Гарні фото!"
- "Неймовірно ніжна колекція!"
- "Катю, ви дуже гарна!"