Катя Осадча показала, як провела вікенд з сім'єю: фото з чоловіком і сином

Перші теплі вихідні весни Катя Осадча провела за містом з родиною. Разом з чоловіком Юрієм Горбуновим і 4-річним сином Іваном зірка поїхала до Дніпра та захопила зворушливими сімейними кадрами.

Відоме подружжя мешкає не в метушливому Києві, а в закритому котеджному містечку за містом, проте їм подобається подорожувати ще далі від столиці. Завдяки карантину Катя Осадча і Юрій Горбунов полюбили внутрішній туризм і ледь не кожних вихідних відкривають нові мальовничі куточки Київщини.

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Теплий весняний вікенд зіркова сім'я проводить активно. У суботу батьки з сином поїхали в містечко Українка, щоб насолодитися широким Дніпром. На набережній вони влаштували родинну фотосесію, поставши в кадрі разом.

Нарешті тепло! Плани на вихідні – дихати свіжим повітрям, мандрувати околицями Києва і працювати, звичайно,

– поділилася Катя Осадча.



Катя Осадча з чоловіком і сином / Фото Instagram / @gorbunovyuriy

Катя Осадча з чоловіком Юрієм Горбуновим / Фото Instagram / @gorbunovyuriy

Син Осадчої і Горбунова / Фото Instagram / @kosadcha​

Для мандрівки з чоловіком і сином ведуча обрала зручний повсякденний образ. Вона сфотографувалася в чорних штанах в рубчик, теплому светрі, червоній куртці, шапці та масивних білих кросівках. Волосся зірка зібрала у хвіст, а обличчя залишила без макіяжу, як і під час всіх сімейних виходів на природу.

У Каті Осадчої та 4-річного Івана вийшов непоганий family look, адже хлопчик також одягнув червону куртку, чорні штани та світле взуття.



Катя Осадча / Фото Instagram / @kosadcha​

Катя Осадча / Фото Instagram / @kosadcha​

Якщо суботу сім'я Каті Осадчої та Юрія Горбунова провела в місті Українка, то в неділю разом з друзями вирушила в зоопарк в Межигір'ї. Вони побачили безліч тварин і знайшли проліски та підсніжники, які шоумен заборонив рвати маленькому сину. Додамо, минулий вікенд хлопчик провів з батьком. Поки мама не бачила, Горбунов посадив Івана за кермо свого авто.