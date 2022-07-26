Не розумію, звідки з'явились сили, – Катя Осадча показала своє фото з перших тижнів війни

Українська телеведуча Катя Осадча розповіла про те, як проводила перші тижні війни. Вона показала своє фото, датоване березнем.

Українська телеведуча Катя Осадча у перші дні повномасштабного вторгнення виїхала на захід України з дітьми. Вона вперше розповіла про те, як проходили ці тижні.

Читайте також Моє кохання, мій найкращий друг, – Зеленський розповів Vogue, як війна змінила його дружину

Катя Осадча про перші тижні війни

Новий допис ведуча опублікувала у день, коли було рівно 5 місяців повномасштабного вторгнення. Вона також показала фото, яке зробила на початку березня цього року.

Я дивлюсь на себе тодішню і не розумію звідки взялися сили на все, як паралельно діставали овочі, аби зварити борщ (в магазинах в околиці розібрали і більше не привезли) як вгамовувала дітей, що не розуміли, що відбувається і чому всі нервують і паралельно запускала канал з пошуку, я не знаю, звідки беруться сили в таких ситуаціях,

– написала Катя Осадча.

Зірка розповіла, що якраз у перших числах березня вона вирішила створити канал, який би допомагав шукати зниклих.

"Тоді я отримувала десятками повідомлення про розшук людей і стало зрозуміло, що треба об'єднувати це в одне єдине джерело – телеграм канал Пошук зниклих. Від ідеї до втілення минула година. І в перші ж дні ми отримали 2000 повідомлень про розшук людей".



Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Нагадаємо, перші тижні війни Катя Осадча перебувала в Івано-Франківській області разом з дітьми. Вона виїжджала за кордон, але повернулась. Зараз зірка з сім'єю живе то в Києві, то знову їде на Прикарпаття.

"Ми тут по-різному: вони то повертаються, то знову їдуть. Бо у нас не працює садок, жодних гуртків. Коли вони починають сідати на голову, то ми знову їх веземо. Треба небагато, бо для Івана, якому вже скоро 6 років, йому звичайно дуже важлива якась комунікація. Вдома це буває просто нестерпно", – розповідав Юрій Горбунов.