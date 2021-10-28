Катя Осадча показала осінній образ у пальті: фото телеведучої

Українська телеведуча Катя Осадча потішила шанувальників новим фото. Вона показала варіант елегантного осіннього аутфіту, який підійде для роботи та святкових виходів.

Знаменитості завжди слідкують за трендами в модному світі. Тому є прикладом для багатьох дівчат, які також хочуть виглядати стильно.

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Осінній look Каті Осадчої

Телеведуча є однією з тих жінок, які показують, як будь-де та будь-коли можна виглядати неперевершено. Катя обожнює позувати на камеру в атмосферних локаціях. Цього разу нею став осінній хвойний ліс.

Осадча постала перед об'єктивом біля розкішного автомобіля. Вона була одягнена в пальто світло-коричневого кольору довжини нижче колін. Під ним була світла водолазка. Вбрання поєднала з бежевими туфлями-човниками на високих підборах.

Серед аксесуарів аутфіт ведучої доповнили ланцюжки на шиї та капелюшок. Волосся вона вклала у розкішні локони, а на обличчі зробила макіяж у коричневих відтінках з акцентом на очах.



Катя Осадча в коричневому пальті / Фото з інстаграму ведучої