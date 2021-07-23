Катя Осадча зачарувала ошатним образом у білій сукні з камінням

Вагітна телеведуча Катя Осадча провела масштабне шоу "Вечір прем'єр", яке зібрало українських зірок першого ешелону. Перед глядачами вона з'явилась у бездоганній білій сукні від знаменитої дизайнерки Ельвіри Гасанової.

Грандіозна подія відбулась над Дніпром, на даху КВЦ Парковий. Всі гості заходу дотримались дрес-коду й з'явились у білих вбраннях. Не стала винятком і ведуча Катя Осадча.

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Ошатний образ Катерини Осадчої

Знаменитість, яка перебуває на останніх термінах вагітності, вирішила приховати округлий животик, підібравши атласну сукню вільного крою. Це вбрання без бретелей з легким повітряним шлейфом. На грудях Каті Осадчої широкий волан, а декольте всипане блискучим камінням.

Розкішну сукню для ведучої створила відома на весь світ українська дизайнерка Ельвіра Гасанова, яка одягає половину нашого шоу-бізу. Стильними деталями аутфіту стали оригінальний білий капелюшок і молочні туфлі на стійких підборах.

Катя Осадча з Дзідзьо / Фото з інстаграму співака

Здається, в цьому образі достатньо блиску, однак Катя Осадча вирішила засліпити публіку. Вона підібрала широкий браслет і сережки з камінням від українського ювелірного дому.

Волосся знаменитості зібрала у вишуканий хвіст, який вклали на бік і трохи підкрутили. Гримери зробили Осадчій бездоганний ніжний макіяж з широкими чорними стрілками та накладними віями.

Катя Осадча у білій сукні / Фото з інстаграму "Світського життя"