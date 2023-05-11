Катя Осадча прогулялась Львовом у яскравому жакеті від українського бренду: фото образу
Джерело:Катя Осадча
Телеведуча Катя Осадча провела день у Львові. Для відпочинку вона постала у стильному образі з жакетом від українського бренду.
Українська телеведуча Катя Осадча поділилась новими світлинами на особистій сторінці. Вона продемонструвала стильний повсякденний образ.
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Катя Осадча у стильному образі
Ведуча провела добу у Львові та прогулялась містом. Для відпочинку вона обрала повсякденний стильний образ у патріотичних барвах.
Катя Осадча обрала блакитні широкі джинси та яскравий жовтогарячий жакет з принтом від українського бренду the COAT. Ведуча доповнила образ білими кросівками, лаконічною зачіскою та денним макіяжем.
Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої
"Доба у Львові. Неймовірні краєвиди. Сирени і бузок. Пам'ятки, що сховалися від обстрілів. Стільки стало цілісності в кожному українці, і всі мають мету і жагу побачити своє завтра, завжди, коли мандрую країною, це особливо відчувається. І наша неймовірна весна", – поділилась враженнями Катя Осадча.
Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої
Телеведучу засипали компліментами у коментарях під дописом:
- "Обожнюю вас, Катруся! За все: за позицію, за силу й патріотизм, за працелюбність, і звичайно за жіночність та ніжність";
- "Неймовірно гарна";
- "Класна";
- "Дуже красиво".