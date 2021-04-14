Катя Осадча підкорила ніжним весняним образом: яскраві фото

Українська телеведуча Катя Осадча зачарувала мережу яскравими весняними фотографіями. Вона постала перед камерою у сорочці та капелюсі на тлі неймовірно красивих квітів.

Катя Осадча часто тішить підписників ефектними кадрами. Зазвичай, вона постає перед камерою у розкішних аутфітах та показує вишукані образи. Проте інколи вона просто показує найяскравіші моменти з життя.

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Весняні фото Каті Осадчої

Днями зірка поділилася декількома фотографіями, на яких зачарувала красою. У сонячний весняний день вона зробила селфі на тлі неймовірно красивих фіолетових квітів. Катя зображена на світлинах у світлій рожево-білій смугастій сорочці. Не видно, з яким низом Осадча поєднала таке вбрання, оскільки вона сфотографувалася не в повний зріст.

Волосся народна улюблениця зібрала ззаду й одягнула на голову стильний солом'яний капелюх. Також її весняний look доповнювали сонцезахисні окуляри та мінімалістичний ланцюжок на шиї.

На обличчя зірка не наносила косметику. Катя є прихильницею натуральної вроди й часто постає перед камерами без макіяжу. Знаменитість мило усміхалася та демонструвала свою красу.

"Всім сонячного настрою!", – побажала ведуча в дописі.



Весняний look Каті Осадчої / Фото з інстаграму Каті Осадчої



Весняний look Каті Осадчої / Фото з інстаграму Каті Осадчої