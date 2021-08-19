Катя Осадча напередодні пологів показала нове фото: ніжний образ ведучої

Українська телеведуча Катя Осадча перебуває на останніх тижнях вагітності. Зовсім скоро вона втретє стане мамою. Знаменитість оприлюднила нове фото в білій сукні, де показала чималий вагітний животик.

Катя Осадча перебуває в очікуванні народження третьої дитини. Зірка не розсекречує стать малюка, але неймовірно щаслива, що в її житті буде ще одна крихітка.

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Всю вагітність Катерина працювала. Вона постійно перебувала на зйомках і навіть на останніх тижнях перед пологами продовжує знімати нові сюжети для глядачів. А в інстаграмі ділиться з шанувальниками різноманітними фотографіями.

Нове фото Каті Осадчої

Зірка оприлюднила знімок, який зробила на вулиці. Катерина постала перед камерою в білій сукні на тонких бретелях і з короткими рукавами, що спадали. Хоча вбрання не було обтислим, та все одно підкреслило чималий вагітний животик ведучої.

Волосся Осадча вклала рівно і довершила зачіску обручем молочного кольору. На обличчі вона зробила макіяж з чорними стрілками на повіках і нюдовою помадою на губах. Серед прикрас вирішила доповнити літній образ гарними ланцюжками.

Відома матуся ніжно тримала руку на животику та загадково дивилася вбік та усміхалася.

Напевно, що цього року останні тижні літа найбільш зворушливі,

– написала Катя під фото.



Ніжний образ вагітної Каті Осадчої / Фото з інстаграму Каті Осадчої

У коментарях підписники Осадчої, як завжди, залишають на її адресу багато приємних слів та бажають легких пологів.