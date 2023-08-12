Випадково зустрілися, – дружина Віктора Павліка відверто розповіла, чому вийшла за нього заміж

Подружжя Віктора Павліка та Катерини Реп'яхової часто критикували через велику різницю у віці. Музикант старший за свою дружину-блогерку на 28 років. Відтак жінка розповіла про те, чому саме обрала Віктора Павліка та пояснила, чи впливає на щось їхня різниця у віці.

Про це Катерину запитали підписники. Тож у своїх інстаграм-сторіс вона поділилася, що їхнє кохання – це доля, адже в період знайомства вони були потрібні один одному.

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Катерина зазначила, що з Віктором вони зустрілися випадково. Відтак вона вірить, що їм дуже поталанило познайомитись. Ба більше, Реп'яхова додала, що не хотіла обирати когось молодшого, бо дуже кохає свого чоловіка. Окрім цього, за її словами, різниця у віці ніяк не заважає подружжю будувати щасливий шлюб.

Вік мого чоловіка жодним чином не впливає ні на що,

— наголосила жінка.



Катерина Реп'яхова про різницю у віці з Віктором Павліком / Скриншот з інстаграм-сторіс

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