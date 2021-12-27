Катерина Реп'яхова з сином і мамою прогулялася Львовом: відео з різдвяного ярмарку

Дружина співака Віктора Павліка – Катерина Реп'яхова останні дні 2021 року разом із мамою та маленьким сином проводить у Львові. Там вона відвідала традиційний різдвяний ярмарок, поласувала глінтвейном і придбала сувеніри.

Віктор Павлік з дружиною, сином і тещею відправився на передсвяткові гастролі та сімейний відпочинок. Зіркова сім'я перебуває на Західній Україні.

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У період зимових свят Катерина Реп'яхова не змогла оминути традиційний різдвяний ярмарок у Львові. Туди вона відправилася разом із маленьким сином Михайлом і мамою.

Катерина Реп'яхова на ярмарку у Львові

Зіркова дружина поділилася атмосферними відео в інстаграмі. Вона поділилася кадрами з різдвяного ярмарку, де можна поласувати ароматним глінтвейном і смачною їжею. Катерина не змогла пройти повз і разом із мамою замовила поїсти та скуштувала глінтвейн, який чудово зігріває в морозяну погоду.

Прогулянка Катерини Реп'яхової у Львові / Відео з інстаграм-сторіз Реп'яхової

Також Реп'яхова придбала декілька сувенірів:

свічку у вигляді ангела для мами Віктора Павліка;

дві іграшки на ялинку для себе. Хоча Катерина зазначила, що в них вдома немає ялинки, однак не змогла не придбати неймовірно красиві іграшки на згадку про цю поїздку.

Оскільки на вулиці дуже холодно, то після цієї прогулянки Реп'яхова разом із сином і мамою пішли грітися в торговий центр. Там вони випили теплого чаю й відправилися на шопінг.

Прогулянка Катерини Реп'яхової у Львові / Скриншот інстаграм-сторіз Реп'яхової