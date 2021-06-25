Катерина Реп'яхова показала нове фото сина від Віктора Павліка

Молода дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова показала нове фото їхнього сина Михайла. Малюк лежав у коконі для новонароджених. Обличчя первістка дівчина наразі не наважується показувати.

Новоспечені батьки насолоджуються новим статусом. Вони обожнюю довгоочікуваного синочка та увесь вільний час приділяють саме йому.

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В особистому блозі Катерина ділиться найяскравішими моментами з життя. Тепер в неї є Михасик, який став невід'ємною частиною буднів дружини артиста.

Нове фото сина Віктора Павліка

Реп'яхова оприлюднила фото, де показала маленького синочка. Михайло босоніж солодко спав у коконі для новонароджених. Зіркова матуся одягнула малюка в сині штани та білу футболку з принтом у вигляді черепах.

Поки Михайло спав, вона милувалася ним. Дівчина неодноразово зізнавалася, що досі не може повірити в те, що у її житті є маленьке диво. Наразі вона з чоловіком ще не наважуються показати обличчя Михасика. Реп'яхова фотографує сина так, щоб приховати його.



Син Віктора Павліка та Катерини Реп'яхової / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової