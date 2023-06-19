"Нарешті помирилися": Катерина Павленко з Go_A пожартувала про конфлікт з Іво Бобулом

Солістка гурту Go_A Катерина Павленко не знайшла спільної мови з Іво Бобулом. І хоч їхній конфлікт стався ще 2 роки тому, співачка оригінально пожартувала про цю ситуацію.

Лідерка гурту Go_A Катерина Павленко на своїй сторінці показала нове фото. Вона зробила знімок з Елісом Купером – американським рок-музикантом та шоуменом, співзасновником гурту Hollywood Vampires.

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Катерина Павленко показала фото з Елісом Купером

Співачка помітила схожість Еліса Купера з Іво Бобулом. Тому кумедно підписала світлину: "Нарешті помирилися з Іво Бобулом".



Катерина Павленко й Еліс Купер / Фото з твітера Катерини

У коментарях шанувальники Катерини також жартують щодо Іво Бобула та їхнього конфлікту:

"Хвилювався, мабуть, що аж схуд";

"Бачу, так перенервувався, що аж схуд";

"Нічого собі. Дідусь ще має гарний вигляд";

"Це добре, бо судячи з фото, він дуже стресував";

"І схоже, він навіть плакав від радості, що аж мейк потік".

Про який конфлікт мовиться

У проєкті "Співають всі!", що виходив у 2021 році, Іво Бобул був суддею. В одному з випусків запрошеною гостею й суддею стала Катерина Павленко. Між зірками виникла перепалка: Катя зауважила, що українському шоубізнесу не вистачає артистів, за якими піде юнацтво, бо для молоді не популярна музика 10-річної давності. Іво Бобул підійшов до неї за лаштунками шоу та намагався присоромити. "Сказав, що у мене зіркова хвороба, я – принцеса, і мені треба спуститися на землю і що я образила всіх артистів", – зізналась співачка.

Музикант у черговому інтерв'ю знову розкритикував вокалістку: "Що вона зробила для української культури? Скажіть мені. Що заспівала "Конопельку"? А вона як співачка хто? Ніхто, і звуть її ніяк". Натомість він розхвалив Ані Лорак. Та після цього артисти, ймовірно, не спілкувалися.