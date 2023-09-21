Нам не страшно, але ми стаємо зліші, – Катерина Осадча після ракетної атаки звернулася до світу
Джерело:Катерина Осадча
Зранку 21 вересня країна-терорист знову обстріляла мирні міста України. Ведуча Катерина Осадча емоційно відреагувала на ракетну атаку та звернулася до світу. Зірка наголосила, що цим Росія не зможе залякати українців.
Осадча розповіла про наслідки ракетної атаки. Вона зазначила, що окупанти атакували Україну 43 крилатими ракетами, 36 з яких збили сили ППО.
Цікаво День миру під звуки вибухів: зірки емоційно реагують на масовану ракетну атаку по Україні
Реакція Осадчої на ракетну атаку
Зіркова ведуча повідомила, що зранку 21 вересня Росія-терорист атакувала Черкаси, Львів, Рівне та Київ.
Декілька хвиль страшних обстрілів… Це нескінченний геноцид великої вільної країни. Залиште нас в спокої, нам не страшно, ми просто стаємо зліші,
– заявила Осадча.
Знаменитість додала, що через атаку по Україні постраждали десятки людей, загиблих досі встановлюють, адже розбирають завали.
Катерина Осадча звернулася до світу
Осадча також звернулася до світової спільноти. Вона попросила людей не звикати до війни в Україні. Катерина додала текст англійською мовою, щоб весь світ знав про цинічні дії Росії.
Ведуча показала наслідки ударів по містах. Вона поділилася з шанувальниками моторошними фото після масованої атаки.
Як інші зірки реагують на ракетну атаку
- Анна Саліванчук звернула увагу, що Росія обстріляла Україну в Міжнародний день миру (21 вересня). Вона побажала, щоб в Україні скоріше настав мир та подякувала захисникам.
- Ольга Сумська заявила, що ранок у Києві був гучним. Але вона вдячна силам ППО за збиття більшості ракет. Її колега, акторка Анна Кошмал зазначила, що колись в Україні обов'язково настане мир, а з неба будуть падати зорі замість ракет.
- Тарас Цимбалюк нагадав, що Росія – терористична країна. А блогерка Аліна Шаманська зізналася, що прокинулася від гучних вибухів у Києві. Уламки ракети впали в сусідньому районі.
- Григорій Решетник закликав українців єднатися. А його дружина Христина висловила злість на росіян. Вона побажала їм чути звуки вибухів до кінця життя.
- Наталка Денисенко опублікувала світлини з оголеними сідницями. Акторка написала, що показує їх ворожим ракетам.
- Слава Дьомін назвав росіян "недолугими контрацептивами". Він також зазначив, що цієї ночі в Україну прилетів річний бюджет Рязанської області. На його думку, росіяни відчувають свій кінець.