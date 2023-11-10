Йому соромно, – Кузнєцова розповіла, чи хоче її чоловік-росіянин набути українське громадянство

Українська акторка Катерина Кузнєцова, яка до початку повномасштабного вторгнення будувала кар'єру в Росії та навіть зустріла там свого майбутнього чоловіка, засудила російську агресію. Зараз вона з коханим живе на острові Тенерифе в Іспанії. Днями Катерина розповіла, чи планує її чоловік отримувати українське громадянство.

З'ясувалось, що Максим справді над цим задумувався. Водночас поки він займається документами щодо іспанської резиденції

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Катерина Кузнєцова про українське громадянство чоловіка-росіянина

Акторка повідомила, що її обранець Максим Аплін планує отримати українське громадянство.

Він думає про це. Планує це зробити. Зараз займається документами щодо іспанської резиденції. Йому, звичайно, соромно і він переживає. Усім серцем підтримує Україну,

– поділилася знаменитість.

Інтерв'ю з Катериною Кузнєцовою: дивіться відео онлайн

Стосунки Катерина та Максима: що відомо

Акторка зустрілася зі своїм майбутнім чоловіком на Шрі-Ланці.

Після чотирьох років у стосунках, у квітні 2021 року, Максим зробив Катерині пропозицію.

Що Максим говорить про війну в Україні

, Максим Аплін – російський бізнесмен та серфер.

Чоловік засуджував путінську диктатуру ще до 24 лютого і не хотів жити в Росії. Тож з початком повномасштабного вторгнення зіркова пара не довго думаючи виїхала з країни-агресорки.

У підсумку тепер Катерина живе на дві країни – Україну, де в неї рідні та робота, та Іспанію, де чоловік та друзі.