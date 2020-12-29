Прима-балерина та суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар стала директоркою Київського хореографічного училища. Вона розповіла про новорічні традиції, які започаткувала у виші, та продемонструвала неймовірний образ на тлі ялинки.

Влітку 2020 року Катерина Кухар призначили на посаду директорки Київського державного хореографічного училища, випускницею якого є сама. Зірка отримала навчальний заклад в жахливому аварійному стані, проте намагається виправити ситуацію самотужки. На особистій сторінці в інстаграмі вона розповіла, що взялась не лише за ремонт, а й за створення дружної передноворічної атмосфери.

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Катерина Кухар про новорічні традиції в хореографічному училищі

Балерина поділилась, що в Київському державному хореографічному училищі є традиція влаштовувати новорічний ранок, писати вітальні листи одне одному та прикрашати хол вишу. Цього року в навчальному закладі з 'явився не менш важливий передноворічний звичай – прикрашання головної ялинки на сцені.

Щороку новорічну красуню декоруватимуть учні 5 класу у свій перший навчальний рік і студенти 3 курсу, які покидатимуть стіни хореографічного училища.

Цього року моїм приводом підняти новорічний настрій були діти! Вони, як батарейки, заряджають, дарують емоції і втягують тебе в диво,

– зворушливо написала Катерина Кухар.

Образ Катерини Кухар

Чуттєвий допис балерина доповнила новорічними фото на тлі ялинки. У холі хореографічного училища вона позувала на тлі білої ялинки з золотистим декором і гірляндами. Директорка одягла ніжну рожеву сукню, розшиту камінням. Вбрання пудрового кольору з повітряними рукавами і шлейфом ідеально підкреслило тендітну фігуру Катерини Кухар.

Святковий образ зірка довершила вишуканою хвилястою зачіскою, а красиву зовнішність підкреслила легким макіяжем з акцентом на очі та персиковою помадою і тінями. На фото Катерина Кухар виглядає щасливою і замріяною, схоже, в директорки хореографічного училища заплановано ще багато позитивних змін.



Катерина Кухар у пудровій сукні / Фото Instagram / @ekaterinakukhar_official



Катерина Кухар у пудровій сукні / Фото Instagram / @ekaterinakukhar_official