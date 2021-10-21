Катерина Кухар позувала в романтичній фотосесії з чоловіком: кадри з театру

Українська прима-балерина Катерина Кухар разом із чоловіком Олександром Стояновим позувала в ефектній фотосесії. Для журналу Marie Claire зіркова пара показала за лаштунки театру.

Зірки позували в місцях театру, куди навряд чи вдасться потрапити пересічним людям. У фотографіях можна розгледіти, як влаштоване життя театру за лаштунками.

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Фотосесія Катерини Кухар та Олександра Стоянова

Прима-балерина зазначила, що люди не бачать за лаштунків, хвилювання перед виходом на сцену, як учасники спектаклів спілкуються між собою. Завдяки фотографіям можна багато зрозуміти та уявити.

"Наприклад, як деякі недооцінені артисти невдоволені своїм творчим життям, стоять у тебе за спиною, схрестивши руки в очікуванні того, що ти ось-ось зробиш помилку, послизнешся чи отримаєш травму. Але, слава Богу, таких небагато. Більшість колег доброзичливі, переживають, можуть навіть аплодувати та викрикувати слова підтримки", – розповіла Катерина.

Здебільшого колеги радіють та засипають компліментами щодо нового образу. Хоча знайдуться й ті, для яких новий розкішний костюм стане комом в горлі: "Такі персонажі будуть без сорому вираховувати кількість ручної вишивки, бісеру та каміння Swarovski на пачці. У когось може зіпсуватися настрій, коли 30 жовтня ми презентуватимемо 33 нових костюми від українського дизайнера Мальви для балету "Жизель". Вони неймовірні, там є багато високохудожньої вишивки. Для кожної прими сценічний одяг важливіший, ніж повсякденний".

На світлинах Катерина Кухар та Олександр Стоянов позували в красивих сценічних образах. Фотографиня Оксана Шевчук зазначила: "Танець – це пульс, серцебиття й ритм життя. Хотіла передати чарівництво таланту Каті й Олександрами кадрами поза часом".

Катерина Кухар та Олександр Стоянов / Фото Оксани Шевчук