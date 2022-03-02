Катерина Бужинська показала своїх заплаканих дітей, які просять зупинити війну в Україні

Українська співачка Катерина Бужинська показала щемливі фото своїх дітей, які проти війни та хочуть жити в мирній Україні.

Катерина Бужинська виховує двох двійнят – Дмитра та Катерину, яким зараз 5 років. У своєму інстаграмі вона показала сумних дітей, які у своєму маленькому віці вже пізнали, що таке війна.

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На світлинах у блакитних вишиванках позував Дмитрик та Катеринка з традиційним синьо-жовтим віночком на голові. Діти тримали малюнки, які намалювали на тлі останніх подій в Україні.

Син Катерини Бужинської намалював танк, а донька – сонечко, український прапор та різнокольорові зображення людей. Зі сльозами на очах маленький хлопчик вимовив: "No war in Ukraine" (Ні війні в Україні).

Маленькі янголятка не мають знати, що таке війна! Вони не повинні ночувати у холодних підвалах та голодувати! Діти мають засинати під колискову, яку співає мама, а не під страшні вибухи агресора! Діти хочуть жити! Російська влада, кожна сльозинка наших дітей – на вашій совісті! Ви заплатите за все, що довелось пережили нам. Ми не забудете цього ніколи,

– заявила співачка.

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У своєму попередньому дописі Катерина Бужинська також звернулася до росіян. Вона показала жахливі наслідки того, що принесли окупанти на наші мирні землі. Україна зараз перебуває в суцільних руїнах, а ні в чому не винні люди змушені ховатися та тікати в інші країни від ворожих військ.

"Моє звернення до росіян! Зупиніть агресора, виходьте на мітинги!! Російські матері зупиніть ваших синів! Не пускайте їх на війну в Україну! Вимагайте припинити це пекло! Ні війні! Україна переможе хочете ви цього чи ні! Бог на нашому боці! Для нас це визвольна війна, за нашу землю і народ, а не «операція» як кажуть вам! Не будьте сліпі!", – заявила виконавиця.

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