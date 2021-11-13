У карамельному вбранні: Джамала захопила ніжним образом на відпочинку в Італії

Українська співачка Джамала проводить час у романтичній відпустці разом з чоловіком. Днями вона поділилась новими фото, на яких позувала у карамельному вбранні. Новий образ зірки підкорив фанів.

Популярна українська співачка Джамала разом з чоловіком влаштувала коротку відпустку та гайнула до Італії. Подружжя проводить час у мальовничому Неаполі. Днями зірка опублікувала нові фото з відпочинку.

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Образ Джамали

На прогулянці Неаполем виконавиця постала у стильному аутфіті. Вона позувала перед камерою у сіро-коричневих брючних штанах та карамельній кофтинці. Зверху Джамала одягнула карамельне шкіряне пальто, що стало родзинкою образу.

Співачка поєднала трендове вбрання з масивним взуттям у тон. Вона доповнила look аксесуарами: каблучками з великими каменями, сріблястими сережками-кільцями та ланцюжком з підвіскою.

Джамала розпустила волосся та вклала його легкими хвильками. На обличчі зірка зробила макіяж, підкресливши очі чорними стрілками.



Джамала в Неаполі / Фото з інстаграму зірки



Джамала в Неаполі / Фото з інстаграму зірки

Як Джамала проводить час в Італії

Знаменитість розповіла, що почувається в Італії, немов у себе в дома. Можливо, це тому, що одного разу Джамала дізналась, що 40% її предків походить саме з Італії.

Артистка в Неаполі відпочиває активно. Вона багато гуляє з чоловіком містом і відвідує цікаві місця.

Наш перший повний день в Неаполі – це королівський палац, королівський замок, виставка Фріди Кало, рандеву містом, трохи шопінгу, багато смачної їжі та абсолютне щастя бути тут! – розповіла зірка.



Джамала в Неаполі / Фото з інстаграму зірки

Текст публікації Джамали

Коли в Євробаченні перемогла Нетта та Ізраїль приймав конкурс, всім переможцям минулих років запропонували здати ДНК-тест, щоб знайти зв‘язок між нами. Ніяких кровних контактів з іншими переможцями у мене не знайшлось. Але завдяки експерименту я дізналась, що 40% моїх предків походять з Італії. Це і не дивно, адже в етногенезі кримських татар дійсно зустрічаються генуезці.

Коли я приїжджаю в Італію, завжди відчуваю себе, як вдома. І кожного разу ловлю на собі здивовані погляди місцевих через те, що не розмовляю італійською. А в Неаполі, до речі, навіть неповторною неаполітанською, знайомою нам, наприклад, за піснею O Sole Mio.

Наш перший повний день в Неаполі – це королівський палац, королівський замок, виставка Фріди Кало, рандеву містом, трохи шопінгу, багато смачної їжі та абсолютне щастя бути тут!