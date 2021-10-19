Каньє Вест офіційно змінив ім'я на Ye

Після розриву зі світською левицею Кім Кардашян Каньє Вест вирішив розпочати нове життя з новим ім'ям. У серпні він виявив бажання зробити свій псевдонім Ye офіційним. Верховний суд Лос-Анджелеса схвалив позов репера.

Свою кар'єру американський репер починав як Каньє Омарі Вест. У понеділок, 18 жовтня, він отримав нове ім'я – Ye (Є), без прізвища. Тепер музикант називатиме себе так офіційно, а не лише в соціальних мережах.

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Позов музиканта схвалила суддя Верховного суду Лос-Анджелеса Мішель Вільямс Корт. Їй було достатньо того, що Каньє Вест хоче змінити ім'я з "особистих причин". Жодних інших пояснень музикант не надав.

Зауважимо, що псевдонім Ye Каньє зазвичай використовував як скорочення свого імені. Це послужило ідеєю для назви його восьмого студійного альбому Ye, який вийшов у червні 2018 року. Ба більше, за Біблією Ye означає "ви". Це слово часто зустрічається в англійському перекладі.

що ухвалене Верховним судом рішення було юридичною формальністю, адже в Каліфорнії рідко відхиляють позови про зміну імені. Це трапляється у випадках шахрайства чи переховування від поліції.