Відомі українці не лише відвідали гучні кінопрем'єри та кінопрезентації українських митців. Також чимало знаменитостей долучилися до організації заходів в рамках фестивалю та дефілювали на червоній доріжці.

Цікаво Фільм "Бабин Яр. Контекст" Сергія Лозниці виграв "Золоте око" Каннського фестивалю 2021

Українці на Каннському кінофестивалі

Українському режисерові Сергію Лозниці вдалося завоювати спеціальний приз журі премії "Золоте око". Він отримав статуетку на документальний фільм "Бабин Яр. Контекст", в якому розповів про вбивства євреїв нацистами в Києві в часи Другої світової війни.



Сергій Лозниця у Каннах / фейсбук Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр"

Українська журналістка та продюсерка, засновниця World Influencers and Bloggers Awards Марія-Гражина Чаплін цього року позувала на червоній доріжці фестивалю.



Марія-Гражина Чаплін на Каннському кінофестивалі / Фото Getty Images



Марія-Гражина Чаплін на Каннському кінофестивалі / Фото Getty Images

Гостями одного з найпрестижніших благодійних заходів amfAR стали "Міс Україна 2014" Анна Андрес та переможниця "Танців з зірками 2020" Санта Дімопулос.



Анна Андрес на Каннському кінофестивалі / Фото Getty Images



Санта Дімопулос на Каннському кінофестивалі / Фото Getty Images

У рамках Каннського кінофестивалю відбулася щорічна церемонія нагородження блогерів World Influencers and Bloggers Awards 2021.

Перемогу в категорії Lifestyle (Lifestyle Influencer: Consciousness and Modern Values Award) здобула українська топ-модель Наталія Гоцій. Вона стала єдиною українкою, яку номінували цьогоріч. Дівчина отримала премію за ютуб-канал "Бути Гоцій", який має 156 тисяч підписників. Там блогерка відверто розповідає про своє життя.