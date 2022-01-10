Канікули в Занзібарі: Злата Огнєвіч побувала на африканському сафарі

Українська співачка Злата Огнєвіч також відправилася у відпустку. Артистка відпочиває в Занзібарі, де побувала на африканському сафарі. В мережі вона поділилася яскравими кадрами з поїздки.

Після новорічних корпоративів і святкувань знаменитості масово вирушають у відпустки. Здебільшого вони обирають теплі країни, де можна позасмагати, поплавати в морі чи океані. Злата Огнєвіч вирішила додати до цього списку сафарі.

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Злата Огнєвіч на сафарі в Африці

Ще на реаліті-шоу "Холостячка" Злата казала, що любить екстремальні та неординарні розваги. Тому під час довгоочікуваної зимової відпустки артистка вирішила не лише відпочити, а й спробувати нову розвагу. В Занзібарі, де вона відпочиває, відправилася на сафарі.

На фото та відео, які Огнєвіч публікує в мережі, видно, що вона неабияк щаслива. Виконавиця відправилася на сафарі, щоб побачити наживо всіх африканських тварин. Для такої поїздки обрала комфортне те водночас стильне вбрання: штани кольору хакі, білу сорочку, яку зав'язала на животі, коричневий пояс і солом'яний капелюх. Волосся вклала у природні кучері, а на обличчі зробила легкий макіяж у натуральних тонах.

Для перегляду всіх фото та відео гортайте праворуч:

Текст публікації Злати Огнєвіч:

Провести відпустку в Африці – найкраще рішення. Від емоцій тут мене просто розриває на молекули. Я поїхала саме в ту частину Африки, де є на що подивитися та здивуватися. Прекрасна Танзанія та сотні кілометрів за 2 дні, все буквально потопає в зелені, а ще – справжнє африканське сафарі. Це власне і є те, заради чого я все це придумала.

Варто придбати сафарі мінімально на 3 дні: і тварин більше побачити, і саму Танзанію, а ще Кіліманджаро! Назва мене вже зачаровує. Будьте готові, що їздити потрібно багато, зокрема по бездоріжжю. А ще сонце дуже пече, але мені якраз кайфово, я потрапила в ідеальний клімат.

За 2 дні я побувала у 2 Національних парках, побачила стільки тварин, що навіть і не снилося: леопардів, левів, слонів, жирафів, африканського буйвола, бегемотів, фламінго, марабу, зебри, антилоп, носорогів та багатьох інших. І всі вони в природному середовищі, а не в клітках. Тут все по-іншому: повна свобода і багато сонця. Я дуже щаслива тут.